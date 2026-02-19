Papa Leone dice no al Board of Peace di Trump per Gaza

Papa Leone ha rifiutato di partecipare al “Board of Peace” di Donald Trump dedicato alla situazione di Gaza. Il Papa ha spiegato di non voler prendere parte a iniziative politiche che coinvolgono questioni così delicate e complesse. La scelta è arrivata dopo aver ricevuto l’invito ufficiale e aver consultato i suoi collaboratori. La decisione di Leone si basa sulla volontà di mantenere una posizione di neutralità e di evitare interventi diretti nei conflitti internazionali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti osservatori.

Il presidente Donald Trump ha creato il "Board of Peace". Oltre ai vari paesi, ha invitato anche Papa Leone. Tuttavia, il leader spirituale ha rifiutato con una risposta feroce. Non molto tempo fa, Donald Trump ha creato il "Board of Peace". Lo ha annunciato come un modo per aiutare a portare la pace in luoghi devastati dalla guerra come Gaza, ma la risposta non è stata forse quella che si aspettava. Sebbene richieda alle nazioni di pagare 1 miliardo di dollari per diventare membri permanenti, diversi paesi, come Germania, Canada, Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Ucraina, hanno rifiutato l'invito.