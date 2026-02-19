Papa Leone a Lampedusa l’arcivescovo Damiano | Una lieta sorpresa che attendevamo

Il Papa Leone XIV ha visitato Lampedusa il 12 settembre, una visita annunciata con un video messaggio ai residenti. La sua presenza sull’isola arriva dopo che aveva promesso di farlo, seguendo l’esempio del Papa precedente. La visita si è concentrata sulla solidarietà verso i migranti e sulla tutela dell’isola, simbolo di accoglienza. Durante il soggiorno, ha incontrato operatori sociali e volontari impegnati nell’assistenza ai rifugiati. La sua presenza ha suscitato grande fermento tra i cittadini e gli operatori locali.

Il programma del viaggio apostolico del pontefice non è ancora stato reso noto, ma con molta probabilità replicherà le tappe della storica visita di Bergoglio Era il 12 settembre scorso quando in un video messaggio ai lampedusani, trasmesso in occasione della candidatura di Gesti d'accoglienza a patrimonio immateriale dell’Unesco, Papa Leone XIV aveva promesso che, così come fatto dal suo predecessore, si sarebbe recato sull’isola Agrigentina e oggi, l’arcivescovo di Agrigento monsignor Damiano ha annunciato la visita del pontefice programmata per il prossimo 4 luglio. Dalla Santa sede, è stata resa nota dell’agenda italiana del papa, e quella di Lampedusa è l’unica tappa siciliana che cade nel giorno di Santa Rosalia, patrona di Palermo e molto venerata in Sicilia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: una chiamata globale per diventare "esperti di riconciliazione"Il 4 luglio, Papa Leone ha visitato Lampedusa, attirando l’attenzione su un tema urgente: l’accoglienza dei migranti. Leggi anche: L’abbraccio a suor Maria Grazia. Una pergamena di papa Leone dopo la messa dell’arcivescovo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pompei, Lampedusa e la Terra dei Fuochi. I viaggi di Papa Leone nei luoghi simbolo dell’Italia; I Nas scoprono una palestra irregolare: disposta la chiusura per 90 giorni - AgrigentoNotizie. Papa Leone a luglio a Lampedusa, l’annuncio ufficoale e il messaggio del sindaco ManninoPapa Leone XIV il prossimo 4 luglio sarà in visita a Lampedusa. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino con un video messaggio […] ... blogsicilia.it Visita del Papa a Lampedusa, Mannino: Un riconoscimento per la mia gente CLICCA PER IL VIDEOIl prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. Così come aveva annunciato, nel video messaggio trasmesso il 12 settembre scorso nell’ex cava di Punta Sottile in occasione della candidatura del ... ilsicilia.it che gioia! il 6 agosto verrà il Santo Padre Leone qui ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli per l'incontro giovanile francescano internazionale "GO! Franciscan Youth meeting" benvenuto papa Leone e benvenuti cari giovani: san Francesco ci conduce a Cristo facebook Papa Leone XIV al clero romano: "È urgente ritornare ad annunciare il Vangelo: questa è la priorità" x.com