Papà aggredito in bici | Un tassista mi ha colpito

Un uomo in bicicletta, padre di famiglia, ha subito un'aggressione in via Saragozza. La causa è un diverbio con un tassista, che lo ha inseguito e colpito con violenza mentre pedalava sulla pista ciclabile. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, davanti a molti passanti che hanno assistito alla scena. Il ciclista ha riportato contusioni leggere, mentre il conducente del taxi si è allontanato subito dopo l'aggressione. La polizia sta cercando di identificare il responsabile. La strada resta ancora sotto osservazione.

Aggressione sulla pista ciclabile di via Saragozza: un ciclista, in sella a una cargo bike è stato inseguito e poi strattonato da un tassista. "Mi sono spaventato e continuavo a urlargli contro che dietro di me, seduta, c’era mia figlia di cinque anni", racconta la vittima, che sporgerà denuncia alle forze dell’ordine per raccontare quanto accaduto. L’episodio ad alta tensione accade martedì sera, intorno alle 20.30, lungo la pista ciclabile che dal centro storico arriva verso il Meloncello: "Stavo rientrando a casa con mia figlia – inizia la vittima –. Stavo pedalando sulla mia cargo bike che è anche abbastanza grossa e visibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

