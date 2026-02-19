Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore di RaiSport, confermando la sua intenzione di dimettersi. La decisione nasce dopo alcune divergenze interne sulla gestione dei programmi sportivi, che hanno portato alla sua scelta di rimettere il mandato. La Rai ha confermato che Petrecca ha consegnato ufficialmente le sue dimissioni all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La sua uscita segna un cambiamento importante nella direzione della divisione sportiva della tv pubblica. La Rai inizierà ora la ricerca di un nuovo responsabile.

Paolo Petrecca non è più direttore di RaiSport. L’ormai ex direttore della divisione sportiva della tv di Stato, come si apprende da una nota della Rai stessa, ha rimesso il mandato nelle mani dell’amministratore delegato a Viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Il suo incarico terminerà così con la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La notizia si apprende da fonti Rai e da una sua nota interna. In via transitoria la responsabilità di RaiSport sarà affidata a Marco Lollobrigida, che ne è già vicedirettore. Il nome di Paolo Petrecca era assurto, suo malgrado, a popolarità nazionale (ma anche oltreconfine) a causa della sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali effettuata su Rai1, condita di errori ben più che grossolani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Petrecca rimette il mandato, non è più direttore di RaiSport

Petrecca rimette il suo mandato di direttore di Rai Sport all'ad RossiPaolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, portando con sé il suo incarico dopo aver concluso le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Paolo Petrecca, chi è il direttore di RaiSport al centro delle polemiche per le OlimpiadiPaolo Petrecca, il direttore di RaiSport, si trova al centro di polemiche dopo le gaffe fatte durante la telecronaca dell’apertura delle Olimpiadi 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.