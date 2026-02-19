paolo petrecca lascia rai sport dopo le olimpiadi di milano cortina

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, annunciando la sua decisione all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La scelta deriva dalla volontà di cambiare rotta professionale e si concretizzerà al termine dei Giochi invernali. Petrecca ha guidato il reparto sportivo della Rai per diversi anni, seguendo eventi come le Olimpiadi di Tokyo e i Mondiali di calcio. Ora si dedica a nuovi progetti, lasciando uno spazio aperto per la futura direzione. La sua partenza sarà ufficializzata al termine della rassegna olimpica.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rassegnato le dimissioni nelle mani dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La direzione sarà affidata, in via transitoria, a Marco Lollobrigida. Il passo indietro arriva dopo le polemiche per la gaffe commessa durante la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi, che aveva suscitato malumori tra i colleghi e il pubblico. La redazione di Rai Sport si era detta pronta allo sciopero al termine delle Olimpiadi e, a sostegno della protesta, era stato avviato anche uno stop alle firme da parte dei giornalisti dei telegiornali e dei giornalisti radiofonici di tutti i canali Rai. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

