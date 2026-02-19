Paolo Petrecca lascia Rai Sport dopo le critiche alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport a causa delle polemiche sulle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le critiche sono arrivate dopo le scelte fatte in fase di copertura e commento degli eventi invernali. Petrecca ha deciso di lasciare l’incarico subito dopo la conclusione delle Olimpiadi, in risposta alle pressioni interne e al malcontento pubblico. La sua decisione si lega alle tensioni tra la direzione e alcuni collaboratori, che chiedevano un cambio di rotta nella trasmissione sportiva. La decisione sarà effettiva entro la fine delle competizioni.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha comunicato che lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La Rai ha precisato in una nota che il vicedirettore Marco Lollobrigida assumerà temporaneamente la guida della direzione. Le dimissioni arrivano dopo le critiche ricevute per la sua telecronaca della cerimonia di apertura, ritenuta discutibile da parte di pubblico e colleghi. Gli errori durante la cerimonia. Petrecca era subentrato all'ultimo momento al commento della cerimonia, sostituendo il vicedirettore Auro Bulbarelli, escluso dopo aver anticipato per errore in conferenza stampa il ruolo del presidente Sergio Mattarella.