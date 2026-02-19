paolo petrecca lascia la guida di rai sport dopo milano cortina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mandato rimesso all’amministratore delegato. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha deciso di rimettere il proprio incarico nelle mani dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. L’uscita diventerà effettiva al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La decisione segna un passaggio rilevante per la struttura sportiva del servizio pubblico, che accompagnerà la copertura di uno degli eventi più attesi dei prossimi anni prima del cambio al vertice. La gestione ad interim. In attesa della nomina del nuovo direttore, la responsabilità di Rai Sport sarà affidata in via transitoria al vicedirettore Marco Lollobrigida, che garantirà la continuità operativa della testata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Argomenti discussi: Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?; Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le imprese del direttore; Paolo Petrecca e la polemica sulle collaboratrici esterne a Rai Sport; Petrecca, caso internazionale. Tutta la Rai senza firme, il direttore rischia il posto.

