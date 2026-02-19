Paolo Mendico il suo dolore nel diario | Il prof mi insulta i compagni mi chiamano spia e femminuccia Quella scuola è una prigione

Un fascicolo aperto per istigazione al suicidio, decine di quaderni sequestrati, chat al vaglio degli inquirenti e una perizia grafologica destinata a diventare centrale nell’inchiesta. È il quadro dell’indagine avviata dalla Procura di Cassino sulla morte di Paolo Mendico, 14 anni, avvenuta cinque mesi fa. Un caso che intreccia il tema del disagio scolastico, delle presunte umiliazioni in classe e del possibile bullismo, con una ricostruzione affidata anche alle parole lasciate dal ragazzo nei suoi appunti personali. Secondo quanto emerge dagli atti, Paolo alzava la mano durante le lezioni per chiedere chiarimenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

