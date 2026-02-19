Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli il gossip dopo le polemiche sui presunti tradimenti

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono al centro delle polemiche dopo le accuse di tradimenti, emerse nel nuovo libro di Lucio Presta, “L’uragano”. Le rivelazioni dettagliate hanno scatenato discussioni tra fan e colleghi, creando tensione tra i due. Bonolis ha negato le accuse, mentre Sonia Bruganelli ha preferito non commentare. Le rispettive reazioni hanno alimentato il gossip, che continua a tenere banco sui social e sui media. La vicenda resta sotto i riflettori, attirando l’attenzione di molti.

Le rivelazioni contenute in "L'uragano", il libro firmato da Lucio Presta, continuano a scuotere il mondo dello spettacolo. Al centro delle pagine più discusse c'è la ricostruzione della rottura, tutt'altro che serena, tra l'agente e Paolo Bonolis, un'amicizia e collaborazione professionale che per anni aveva rappresentato uno dei sodalizi più solidi della televisione italiana. Presta racconta di rapporti incrinati, tensioni crescenti e interferenze che avrebbero reso inevitabile la frattura. Tra gli elementi più delicati evocati nel volume compaiono i presunti tradimenti attribuiti a Sonia Bruganelli ai danni dell'allora marito Bonolis, e soprattutto l'ingerenza che, secondo l'agente, lei avrebbe avuto nella vita professionale del conduttore.