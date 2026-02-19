Palmeri sull’infortunio di Lautaro Martinez | Si è fatto male e lo non ci sarà per un po’ Sulla prestazione dei nerazzurri invece…

Palmeri spiega che Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita e non potrà giocare per alcune settimane. L’attaccante si è fatto male a causa di un contrasto sul campo, lasciando l’Inter senza il suo uomo più offensivo. L’allenatore ha dovuto cambiare strategia, ma la squadra ha faticato a creare occasioni pericolose. La sconfitta contro il Bodo Glimt è stata pesante, e ora i nerazzurri devono trovare soluzioni senza Lautaro. La situazione resta sotto osservazione.

Inter News 24 Palmeri parla così dell’infortunio di Lautaro Martinez e la prestazione dell’Inter nella sconfitta contro il Bodo Glimt. L’Inter di Cristian Chivu esce con le ossa rotte dalla trasferta contro il BodoGlimt, una sconfitta per tre a uno che obbliga i nerazzurri a una vera impresa nel ritorno dei play-off a San Siro, previsto per martedì 24. A rendere il clima ancora più cupo è la situazione legata a Lautaro Martinez, uscito zoppicando nel secondo tempo per far posto a Thuram. Il problema al polpaccio sembra essere serio e le parole del tecnico nel post-partita non lasciano spazio a troppe speranze: « Per me si è fatto male e lo perderemo per un po’ ». 🔗 Leggi su Internews24.com

