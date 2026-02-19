Pallamano Ferrara in testa Vince anche la solidarietà

La Pallamano Ferrara ha conquistato la vetta della classifica di serie B vincendo anche questa settimana, rafforzando la sua posizione in vista dei play-off. La squadra ha dimostrato grande determinazione in campo, mentre nel frattempo ha promosso un’iniziativa solidale rivolta alla comunità locale, coinvolgendo atleti e tifosi. Durante l’evento, sono stati raccolti fondi per supportare una mensa sociale nel quartiere. La società sportiva conferma così il suo impegno anche oltre il campo, unendo sport e solidarietà. La prossima partita si avvicina.

Questo fine settimana Pallamano Ferrara ha messo in mostra tutta la peculiarità del nuovo corso sportivo, confermandosi prima del girone del campionato territoriale di serie B e creandosi un bottino importante per la fase play off, oltre a far risaltare la sua progettualità extra agonistica, con una iniziativa solidale di grande valenza, che mette in luce quanto le società sportive siano parte attiva della responsabilità sociale delle comunità dove operano. Partiamo dunque dalla serie B, che vince nettamente 30-23 contro i giovanissimi di Imola, in una partita dal ritmo altissimo, dove viene fornita una grande prestazione del collettivo con Elia Perotto sugli scudi.