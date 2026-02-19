Pali dissuasori e pavimentazione distrutti | indagini in corso a Piazza Malta

I vigili urbani di Salerno stanno indagando su un episodio avvenuto in Piazza Malta, dove sono stati trovati sette pali dissuasori completamente divelti e la pavimentazione danneggiata. La causa sembra essere un atto di vandalismo, probabilmente legato a un tentativo di accesso non autorizzato. Questa mattina, gli agenti hanno raccolto testimoni e immagini per ricostruire quanto accaduto. La zona rimane isolata mentre si svolgono le verifiche sul danno provocato e sulle possibili responsabilità. La polizia continua a cercare indizi utili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i vigili urbani di Salerno ad indagare per capire cosa è accaduto in piazza Malta all'angolo con la salita di via Diaz, dove questa mattina sono stati rinvenuti completamente divelti dalla pavimentazione con il marciapiede distrutto sette paletti dissuasori. I vigili urbani stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nella zona per capire cosa possa essere accaduto. Si ipotizza la fuoriuscita stradale da parte di un grosso mezzo forse un camion o un pullman, anche se sembra strano che nessuno nella zona abbia sentito il rumore o visto qualcosa.