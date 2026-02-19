Palermo è Bani l’amuleto di Inzaghi | con lui la difesa è blindata! L’impatto del centrale

A Palermo, Bani si dimostra il vero punto fermo della difesa di Inzaghi. La causa è il suo inserimento rapido e deciso nella squadra, che ha rafforzato la linea difensiva. Con il suo intervento puntuale e le coperture affidabili, il centrale ex Genoa ha contribuito a mantenere la porta inviolata in diverse partite. La sua presenza costante ha dato sicurezza ai compagni e ha fatto salire il livello complessivo della squadra. La società punta molto su Bani per continuare questa serie positiva.

Serie B, il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova: E' la miglior difesa del campionato ma…Il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova, confermando la propria solidità difensiva, la migliore del campionato. Cosmi e l'impatto di Akanji: «Acquisto azzeccato sotto ogni punto di vista. Con lui la difesa nerazzurra…»Cosmi analizza l'arrivo di Akanji, sottolineando come il suo acquisto abbia migliorato significativamente la solidità della difesa nerazzurra. Lo spirito del Palermo di Inzaghi: Le Douaron perde palla e subito la recupera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gregucci: Bella Sampdoria ma l'arbitro ha sbagliato sul 3-3 del Palermo; Palermo, la rassegna stampa del 13 febbraio; Calcio Serie B -Rimonta Palermo sulla Samp: finisce 3-3; Serie B, il Palermo cerca il 13 con l'Entella. Inzaghi avverte: Se non saremo i soliti faremo una brutta fine. Corriere dello Sport: Palermo, Bani è il talismano di Inzaghi: da capitano 13 risultati utili di filaSul Corriere dello Sport Antonio La Rosa analizza l'impatto di Mattia Bani nel Palermo di Inzaghi Da quando è capitano 13 risultati utili consecutivi e miglior difesa del campionato in Serie B ... ilovepalermocalcio.com Palermo, la rassegna stampa del 19 febbraio Bani capitano e il Palermo non perde più: ecco la particolare statistica facebook Corriere dello Sport: "Palermo, capitan Bani il talismano" x.com