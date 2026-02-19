Palazzo Reale ha una nuova direttrice | chi è Alessandra Necci

Alessandra Necci ha assunto la guida di Palazzo Reale dopo aver vinto una selezione internazionale. La decisione è stata comunicata ieri dalla direzione generale dei Musei, che ha scelto tra diversi candidati. Necci, esperta di storia dell’arte, ha già lavorato in vari musei italiani e conosce bene le sfide del settore. La sua nomina arriva in un momento di rinnovamento per il museo, che punta a rafforzare le esposizioni e coinvolgere di più il pubblico locale. La sua prima decisione riguarda l’organizzazione di una nuova mostra temporanea.

Alessandra Necci è la neo direttrice di Palazzo Reale. La direzione generale dei Musei ha comunicato ieri l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di 14 musei italiani. Sulle nomine è intervenuto il ministro della Cultura Giuli: "I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia - ha dichiarato il ministro - e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”. Nata a Roma il 17 luglio 1969, figlia del manager Lorenzo Necci e di Paola Marconi, si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" specializzandosi all'Istituto di studi politici di Parigi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

