Palazzo Reale ha una nuova direttrice | chi è Alessandra Necci
Alessandra Necci ha assunto la guida di Palazzo Reale dopo aver vinto una selezione internazionale. La decisione è stata comunicata ieri dalla direzione generale dei Musei, che ha scelto tra diversi candidati. Necci, esperta di storia dell’arte, ha già lavorato in vari musei italiani e conosce bene le sfide del settore. La sua nomina arriva in un momento di rinnovamento per il museo, che punta a rafforzare le esposizioni e coinvolgere di più il pubblico locale. La sua prima decisione riguarda l’organizzazione di una nuova mostra temporanea.
Alessandra Necci è la neo direttrice di Palazzo Reale. La direzione generale dei Musei ha comunicato ieri l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di 14 musei italiani. Sulle nomine è intervenuto il ministro della Cultura Giuli: "I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia - ha dichiarato il ministro - e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”. Nata a Roma il 17 luglio 1969, figlia del manager Lorenzo Necci e di Paola Marconi, si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" specializzandosi all'Istituto di studi politici di Parigi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
A Palazzo Reale debutta la nuova grande mostra di Milano: I MacchiaioliA Palazzo Reale di Milano apre una grande mostra dedicata ai Macchiaioli.
I Macchiaioli in mostra a Palazzo Reale di Milano: un evento da non perdereUna delle più ampie e meditate retrospettive dedicate alla corrente pittorica ottocentesca, con oltre cento opere provenienti dai principali musei italiani. Fino al 14 giugno 2026 ... quotidiano.net
Il trono torna a Palazzo reale con una nuova datazioneNel corso di questi mesi, sono stati avviati studi e ricerche dai funzionari storici dell'arte di Palazzo Reale che hanno rivelato una datazione diversa da quella nota fino ad ora: il trono, ... ilroma.net
Ci vediamo domani dal 19 al 22 febbraio a Palazzo Reale Milano! La mostra fotografica "Supereroi", accende i riflettori sul delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato, grazie agli operatori della Polizia Postale, nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e facebook
#Discover Filippo de Pisis’ work at ‘Metafisica/Metafisiche’, a group exhibition at Palazzo Reale, curated by Vincenzo Trione. Palazzo Reale, Milano 28 January – 21 June 2026 Lorenzo Palmieri Courtesy Filippo de Pisis Estate and Palazzo Reale #P42 x.com