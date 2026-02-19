Pakistan | esplosione provoca crollo edificio a Karachi 16 morti e 13 feriti

Un'esplosione ha causato il crollo di un edificio a Karachi, in Pakistan, facendo almeno 16 vittime e lasciando 13 feriti. L’incidente si è verificato mentre le famiglie si preparavano per il pasto serale prima del Ramadan. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, che ha provocato il crollo di parte dell’edificio. Diversi soccorritori sono arrivati sul posto per estrarre le persone rimaste sotto le macerie. La polizia ha aperto un’indagine e invita la popolazione alla cautela.

Islamabad, 19 feb. (AdnkronosAfp) - Il crollo di un edificio causato da un'esplosione nella megalopoli di Karachi, in Pakistan, ha provocato almeno 16 morti, tra cui alcuni bambini, mentre le famiglie preparavano il pasto prima del digiuno del Ramadan. Lo hanno riferito i soccorritori all'Afp. "Sedici persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite", ha detto un portavoce dell'agenzia provinciale di soccorso Hassan Khan. L'edificio di tre piani, situato in un quartiere densamente popolato, è crollato per una ragione "sconosciuta", ha aggiunto. "A quanto pare c'è stata un'esplosione di gas, ma un'indagine chiarirà cosa è realmente accaduto", ha precisato un funzionario municipale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pakistan: esplosione provoca crollo edificio a Karachi, 16 morti e 13 feriti Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 mortiUn incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 mortiUn incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pakistan travolto dagli islamistiUna nuova ondata di attentati jihadisti fa tremare il Pakistan. Ecco cosa succede tra l’escalation nel nord-ovest e le gravi tensioni in Balochistan ... msn.com Un'esplosione in una moschea di Islamabad provoca 31 morti e quasi duecento feritiÈ il secondo attacco suicida nella capitale pachistana in pochi mesi e non è stato ancora rivendicato. L'escalation con i talebani pachistani Tehrik-e-Taliban Pakistan e gli scontri degli scorsi gio ... ilfoglio.it Xi Jinping invia un messaggio di cordoglio al presidente del Pakistan per la grave esplosione avvenuta nella capitale Il 9 febbraio, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di cordoglio al presidente del Pakistan Asif Ali Zardari per la grave esplo facebook Esplosione in una moschea in #Pakistan: almeno 10 morti e oltre 80 feriti x.com