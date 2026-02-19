Pagelle italiane Champions Juventus 3 in bambola l' Inter 4 affonda nel ghiaccio l' Atalanta 5 sbatte contro il muro giallo

La partita tra Juventus e il Liverpool ha evidenziato una crisi evidente per le italiane in Champions. La Juventus ha subito tre gol e ha mostrato molte lacune in difesa, mentre l’Inter, con quattro reti prese, si è sciolta sotto pressione. L’Atalanta ha incontrato un muro giallo che l’ha bloccata, perdendo 5-0 contro il Borussia. Questi risultati portano le tre squadre italiane sempre più vicine all’eliminazione, con il rischio che la competizione lasci il nostro paese. La prossima sfida potrebbe decidere il loro destino in Europa.

La Serie A è a un passo dal salutare la Champions League. Juventus, Inter e Atalanta. Dopo il Napoli, che ha salutato la competizione durante la league phase, adesso le altre tre italiane in corsa sono a serio rischio eliminazione. Le sconfitte, tutte in trasferta e tutte sonore, non lasciano spazio a dubbi. In Europa il ritmo è differente e il calcio italiano rischia di non qualificare neanche una squadra tra le migliori 16. Dalla Juventus che crolla in casa del Galatasaray all'Inter che affonda tra i ghiacci. Sconfitte sonore fatte di dieci gol subiti e tre realizzati in tre partite. Le italiane sono spalle al muro al termine di una due giorni europea da incubo che adesso complica i piani.