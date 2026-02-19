Il Derthona Basket ha ottenuto una buona prestazione contro la Reyer Venezia, grazie a una gestione equilibrata e a alcuni momenti di alta intensità. La causa principale è stata la capacità di mantenere la concentrazione nelle fasi decisive della partita. I giocatori hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni, mostrando compattezza in difesa e precisione in attacco. In particolare, il rendimento di alcuni atleti ha fatto la differenza nel secondo tempo. La squadra torinese continua a cercare continuità nelle prossime gare.

una serata contraddistinta da una gestione equilibrata e da picchi di rendimento nei momenti chiave, con la bertram derthona tortona che mette in luce una crescita continua e scelte tattiche rapide. la prestazione complessiva è sostenuta dall'apporto di diversi interpreti, con una spinta decisiva dalla panchina e una continuità offensiva che ha trasformato alcuni frangenti di gioco in opportunità concrete. nel primo tempo si registra una fase di attenzione difensiva e di coinvolgimento offensivo che porta a una leadership marcata di Vital con valutazione 6.5, unico tra i suoi a chiudere la frazione in doppia cifra e primo riferimento offensivo della squadra.

© Mondosport24.com - Pagelle del Derthona Basket dopo la sfida contro la Reyer Venezia

Basket, colpo Derthona. Batte la Reyer Venezia e vola in semifinale di Coppa Italia 2026Derthona ha vinto contro Venezia perché ha giocato con maggiore determinazione nell’ultimo quarto.

Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Derthona nel 15esimo turno di Serie A1. Schio vuole continuare a vincereNel 15esimo turno di Serie A1, la Reyer Venezia ospita Derthona, proseguendo il suo cammino nel campionato nazionale.

