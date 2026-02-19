Pagate i vostri tifosi per venire a vedere il Bodø Glimt è un manuale su come umiliare l’élite mondiale del calcio

Il Bodø Glimt ha suscitato scalpore con una decisione sorprendente: pagare i tifosi per assistere alle partite. La società vuole riempire lo stadio e creare un’atmosfera infuocata, anche contro club di fama mondiale. La mossa ha attirato l’attenzione di molti, che la considerano un modo originale per sfidare le grandi squadre. La città di Bodø, famosa per la sua posizione nel Circolo Polare Artico, si prepara a vivere un momento di grande fermento calcistico. I tifosi si stanno organizzando per sostenere la squadra in questa trovata innovativa.

Bodo, vivace città norvegese appena sopra il Circolo Polare Artico e Capitale Europea della Cultura 2024, è una destinazione turistica di primo piano per l'avventura artica. Offre il potente gorgo di Saltstraumen. L'aurora boreale (inverno), il sole di mezzanotte (estate). Il Museo dell'Aviazione e safari alle aquele di mare, oltre a essere un punto di accesso chiave per le Isole Lofoten. Lo scrive Visit Norway che omette quello che potrebbe essere un'altra fonte di indotto turistico: Il BodøGlimt. Bodo.nu è un quotidiano della cittadina norvegese e l'editoriale del capo allo sport suggerisce: "E' una squadra che tutta l'Europa merita di vedere. Meglio salmonari che dinosauri, meglio studenti che bulli: la lectio di calcio del Bodø Glimt. Il Bodø Glimt ha conquistato attenzione per la sua filosofia di gioco, che privilegia i giovani e il fair play. Il calcio italiano non sta benissimo: la Juve ne prende cinque dal Galatasaray, l'Inter tre dal Bodø Glimt. Il calcio italiano soffre dopo le sconfitte recenti.