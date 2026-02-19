Pagamento pensioni marzo 2026 | calendario e novità arrivano gli aumenti

Il pagamento delle pensioni di marzo 2026 si è anticipato a causa di un intervento governativo deciso per sostenere i pensionati. Il calendario ufficiale prevede l’erogazione già a partire dai primi giorni del mese, con l’aggiunta di alcune voci straordinarie nel cedolino. Oltre alle normali quote mensili, i pensionati riceveranno anche arretrati e aumenti stabiliti dalle nuove norme. La novità più concreta riguarda le trattenute, che saranno aggiornate in modo da riflettere le ultime modifiche legislative. La distribuzione si concluderà entro la fine della prima settimana.

Il mese di marzo 2026 si preannuncia come uno dei più significativi per i pensionati italiani. Il cedolino di questo mese, infatti, non sarà una semplice quietanza ordinaria, ma conterrà una serie di voci extra tra cui aumenti, arretrati di gennaio e febbraio, ricalcoli e nuove trattenute. Scopriamo insieme il calendario dei pagamenti e tutte le novità previste. Quando viene pagata la pensione di marzo? Calendario completo e date. Secondo le consuete tempistiche INPS, il cedolino sarà consultabile online nel proprio fascicolo previdenziale (accessibile tramite SPID o CIE) intorno al 20 del mese.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pensioni 2026, arrivano i pagamenti. Il calendario e gli aumenti previstiA partire dal 2026, i pagamenti delle pensioni seguiranno un calendario specifico, diverso rispetto ai mesi ordinari.

Calendario Pensioni Febbraio 2026: pagamento in ritardo, aumenti Irpef e rivalutazioniIl pagamento delle pensioni di febbraio 2026 è in ritardo e preoccupa i pensionati.

Aumento Pensioni Marzo 2025: Ecco Quanto Spetta Davvero (Rivalutazione INPS e Arretrati)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.