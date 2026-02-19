Pagamenti sospetti sul conto trasferisca qui tutti i suoi soldi E gli ruba 48mila euro

Un truffatore si è fatto passare per un ufficiale di polizia e ha persuaso un anziano a trasferire 48.000 euro dal suo conto. La vittima ricevette una telefonata in cui gli venne detto che i suoi pagamenti erano sospetti e che doveva spostare i soldi su un altro conto per proteggerli. L’anziano, credendo alla falsa identità, ha eseguito il trasferimento. L’autore del raggiro ha approfittato della fiducia dell’uomo, riuscendo a portare via una somma ingente in poche ore. La polizia indaga sull’accaduto.

Per rendere la truffa più credibile, il ladro ha utilizzato la tecnica dello "spoofing", una tecnologia che modifica il reale numero di telefono che compare sullo schermo del cellulare della vittima Ha svuotato il conto corrente di un anziano spacciandosi per un esponente delle forze dell'ordine e convincendolo a trasferire, apparentemente per il suo bene, tutti i propri soldi su un altro conto: un totale di 48.000 euro. Si torna, dunque, a parlare di un nuovo tentativo di truffa del "finto carabiniere": una piaga sociale che, ancora una volta, si è verificata nel territorio trentino e, più precisamente, a Pergine Valsugana.