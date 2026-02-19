Paese in lutto per don Negretto L’ultimo saluto alla Collegiata

Bando e Portomaggiore piangono la perdita di Don Giuseppe Negretto, morto all’ospedale di Argenta per complicazioni ai polmoni. Il parroco, molto conosciuto in zona, aveva 75 anni e aveva servito con dedizione le comunità locali per oltre vent’anni. La sua morte ha colpito molti fedeli, che hanno ricordato il suo sorriso e la disponibilità. Stamattina, i fedeli si sono radunati alla Collegiata per l’ultimo saluto. La chiesa si è riempita di persone che vogliono salutare il sacerdote scomparso.

Comunità di Bando e Portomaggiore in lutto per la scomparsa di Don Giuseppe Negretto. Il parroco, che per anni ha prestato i suoi servizi pastorali in queste due località ferraresi, si è spento all'ospedale di Argenta a causa di complicazioni polmonari. Aveva 86 anni. Dopo gli studi seminaristici, ricevuti i voti ed indossato l'abito talare, ha avviato la sua carriera sacerdotale in Romagna, in quel di Sant'Alberto, ed assunto anche l'incarico di vicario in Curia a Ravenna. Devoto era conosciuto per la sua generosità, vicino a tutti: ai poveri, ai malati, ai bisognosi, ai sofferenti, che aiutava e per i quali aveva parole di conforto.