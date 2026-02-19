Un’indagine rivela che quasi 10 milioni di euro destinati a progetti migranti in Europa vengono spesi in modo discutibile. La causa riguarda fondi europei assegnati senza un piano chiaro, sprecati tra iniziative di padel, cinema africano e protezione di irregolari. Sul territorio, alcuni interventi sembrano lontani dalle reali esigenze dei migranti, mentre altri vengono realizzati senza trasparenza. Le verifiche continuano a scoprire come certi fondi vengano distribuiti senza un controllo efficace. La questione resta aperta e solleva numerosi dubbi sulla gestione delle risorse europee.

Prosegue l'inchiesta sull' utilizzo creativo dei fondi dell'Ue: più si scava tra i meandri di Bruxelles e di Strasburgo, più emergono finanziamenti che appaiono inutili alle logiche comunitarie. Tra le elargizioni più interessanti che si individuano ci sono quelle per l'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale europeo attraverso lo sport e la cultura. Ancora una volta è l'onorevole Silvia Sardone, vicesegretario della Lega ed eurodeputata, a "mettere le mani" tra i faldoni per scartabellare le iniziative promosse dall'Unione europea. "I fondi europei seguono sempre più spesso logiche ideologiche che generano enormi sprechi.

© Ilgiornale.it - Padel, cinema africano e protezione irregolari: quasi 10milioni di euro per progetti pro-migranti in Ue

