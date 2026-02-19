Packaging e nuovo regolamento Ue Dimaria osapiens Italia | Con Ppwr una rivoluzione

Dimaria di Osapiens Italia spiega che il nuovo regolamento Ue Ppwr, entrato in vigore, cambierà radicalmente il modo di gestire gli imballaggi. La normativa, che mira a ridurre i rifiuti e migliorare il riciclo, introduce requisiti più severi per le aziende. Con questa legge, le imprese dovranno adottare materiali più sostenibili e innovativi. La prima grande sfida sarà adattarsi a queste nuove regole, che cambieranno le pratiche di produzione e distribuzione. La rivoluzione nei packaging sta per diventare realtà concreta.

(Adnkronos) – Il Regolamento Ue Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation) "imporrà un cambio di paradigma molto netto" in tema di imballaggi, "una vera e propria rivoluzione". Così Giuseppe Dimaria, sales director di osapiens Italia, azienda attiva nello sviluppo di software enterprise per una crescita sostenibile, in un'intervista all'Adnkronos traccia un quadro degli impatti che il