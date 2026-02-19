PChigi | Stupore per parole di Macron
Le parole di Macron hanno suscitato sorpresa a Palazzo Chigi. Il presidente francese ha commentato la situazione italiana con toni che non sono stati ben accettati dal governo italiano. I funzionari italiani si sono mostrati colti di sorpresa, soprattutto perché le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento delicato. La reazione ufficiale è stata di sorpresa, senza ulteriori commenti pubblici. La discussione tra i due paesi resta accesa, mentre si attende una risposta ufficiale da Roma.
15.42 A Palazzo Chigi sono state accolte "con stupore" le dichiarazioni del presidente francese Macron.Così fonti di P.Chigi,sottolineando che la premier Meloni "ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee". Dichiarazioni che "rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese" e che "non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi". Chigi: "Stupore per le sue parole"Quentin Deranque, l’attivista francese ucciso a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, ha scatenato una dura reazione di Macron che ha accusato l’Italia di interferire negli affari interni francesi.
Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove". Lo "stupore" di Palazzo ChigiEmmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi in altri paesi, a causa delle sue dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fonti Chigi, stupore per Macron, da Meloni vicinanza ai francesi.
Francia, palazzo Chigi: stupore per parole Macron, da Meloni cordoglioRoma, 19 feb. (askanews) - 'A Palazzo Chigi sono state accolte con stupore le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel ... notizie.tiscali.it
Scintille Meloni-Macron. Palazzo Chigi: Stupore per le parole dell'EliseoScintille fra Roma e Parigi, dopo che la presidente del Consiglio era intervenuta ieri sui social per commentare l'uccisione del giovane ... iltempo.it
Macron bacchetta Meloni: «Ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite». Lo "stupore" di Palazzo Chigi facebook
#Francia, palazzo Chigi: stupore per le parole di #Macron, da #Meloni cordoglio x.com