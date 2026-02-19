PChigi | Stupore per parole di Macron

Le parole di Macron hanno suscitato sorpresa a Palazzo Chigi. Il presidente francese ha commentato la situazione italiana con toni che non sono stati ben accettati dal governo italiano. I funzionari italiani si sono mostrati colti di sorpresa, soprattutto perché le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento delicato. La reazione ufficiale è stata di sorpresa, senza ulteriori commenti pubblici. La discussione tra i due paesi resta accesa, mentre si attende una risposta ufficiale da Roma.