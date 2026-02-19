Otto marzo gli eventi a Cavriglia
Il 7 marzo, la Giornata internazionale della Donna si celebra a Cavriglia con diversi eventi. La mattina, dalle 10 alle 12, si tiene un laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni, organizzato da LiberiLibri, intitolato “La fiaba di Fanta – Ghirò”. Nel pomeriggio, alle 16, presso il Circolo Arci, si svolge un altro appuntamento dedicato alla celebrazione. Le attività coinvolgono famiglie e bambini, offrendo momenti di divertimento e riflessione. La giornata prosegue con altre iniziative in programma nel pomeriggio.
Giornata internazionale della Donna a Cavriglia. Il 7 marzo dalle 10 alle 12 con un altro Laboratorio a cura di LiberiLibri, questa volta dedicato ai ragazzi dai 4 ai 6 anni, sempre dal titolo “La fiaba di Fanta – Ghirò”, mentre lo stesso giorno alle 16 si svolgerà, presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri un women reading dal titolo “Donne, queste sconosciute!”. Momento clou sarà l’8 marzo quando sono in programma due Flash Mob, entrambi denominati “Donne, queste sconosciute!”, che si svolgeranno rispettivamente alle 10 in Piazza dei Pini al Neri e alle 11 in Via Ciarpaglini a Santa Barbara. I flash mob sono a cura della Commissione Pari Opportunità, dell’Associazione Eva con Eva e dell’Associazione Chimera Arcobaleno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
