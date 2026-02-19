Romano Prodi ha attaccato Giorgia Meloni durante la sua ospitata a Otto e Mezzo, affermando che mentre preparava il minestrone, si sentiva come se fosse immerso in una campagna diffamatoria contro di lei. L'ex-premier ha criticato le recenti scelte politiche della leader di Fratelli d’Italia, descrivendo la situazione come un terreno di scontri continui. Prodi ha anche commentato le tensioni tra le forze di governo e l’opposizione, sottolineando come la polemica sia diventata parte della quotidianità politica italiana.

L'ex-presidente del Consiglio, Romano Prodi, è stato ospite dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber. Sono giorni di acceso dibattito per la riforma sulla giustizia, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al plenum del Csm per sottolineare "il ruolo di rilievo costituzionale del Csm e soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte di altre istituzioni nei confronti di questa istituzione". La conduttrice, allora, coglie l’occasione per chiedere a Prodi cosa ne pensa della sua "nemica", Giorgia Meloni, con cui ci sono stati screzi in passato e che ora rivendica il Sì al referendum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, da Prodi altro fango su Meloni: "Mentre cuocevo il minestrone..."

Otto e Mezzo, Montanari su Meloni: "Votata da meno di un terzo" dei cittadiniDopo una giornata intensa in Parlamento, Tomaso Montanari si schiera con le opposizioni criticando il consenso attuale verso Giorgia Meloni.

Conte da Mentana, fango su Meloni: "I patrioti vanno a compiagere le agenzie di rating"Conte, intervenendo a Mentana, ha criticato le posizioni di Meloni, sottolineando che i patrioti dovrebbero concentrarsi sul costruire un progetto chiaro e solido per il Paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.