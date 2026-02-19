Ostuni | 10 milioni di euro addio ai blackout anche colpa di stormi di storni Interventi su 70 km di rete

A Ostuni, un investimento di 10 milioni di euro mira a eliminare i blackout causati dagli stormi di storni che si posano sui cavi elettrici. La città ha avviato lavori su 70 km di linee per migliorare l’affidabilità dell’energia. Durante le operazioni, sono state installate barriere anti-uccelli e dispositivi di protezione. La novità riguarda anche il potenziamento delle infrastrutture, che garantirà una rete più stabile e sicura. Ora, Ostuni si prepara a ridurre drasticamente i guasti elettrici.

Ostuni Riconnessa: Un Piano da 10 Milioni di Euro per Liberare la Città dai Blackout. Ostuni si prepara a un'importante svolta nella gestione della sua rete elettrica. Un investimento di 10 milioni di euro, concordato con E-Distribuzione, mira a risolvere le frequenti interruzioni di corrente che da tempo affliggono il territorio, in particolare le zone rurali e marine, garantendo un servizio più stabile e affidabile per residenti e attività economiche. L'accordo, siglato il 19 febbraio 2026, rappresenta una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni della comunità e un passo avanti verso un futuro energetico più sicuro.