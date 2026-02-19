Osservatorio sul Merito – L' Italia e le sue imprese continuano a correre Il traguardo è la crescita
L’Osservatorio sul Merito ha rilevato che le imprese italiane, grazie a investimenti e innovazione, continuano a crescere nonostante le sfide economiche. La causa principale risiede nella forte volontà di espansione sui mercati esteri, che spinge le aziende a rinnovare prodotti e processi. Questo dinamismo si traduce in un aumento della produttività e nel rafforzamento del settore manifatturiero. La ricerca analizza le strategie vincenti delle Pmi e delle grandi aziende, offrendo spunti concreti per mantenere il ritmo della crescita.
Uno spazio di approfondimento per le strategie di Pmi e aziende che trainano la competitività dell'Italia anche oltre confine. Sono campioni della crescita. Esempi di resilienza, le aziende italiane hanno dimostrato - crisi dopo crisi – di essere capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti economici, tecnologici e geopolitici, senza perdere competitività. Le aziende raccontano le proprie direttrici di crescita, basate su innovazione - investimenti in digitalizzazione, automazione, intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale -, capitale umano qualificato, strutture flessibili e internazionalizzazione, che oggi significa soprattutto diversificazione dei mercati. 🔗 Leggi su Laverita.info
Osservatorio sul Merito: La chiave per comprendere l’Italia che cambiaL'Osservatorio sul Merito offre un'analisi approfondita delle trasformazioni dell’Italia, evidenziando il ruolo strategico del Made in Italy.
Osservatorio sul Merito: la chiave per comprendere l'Italia che cambiaL'Osservatorio sul Merito offre una panoramica chiara e approfondita sull'Italia in evoluzione, evidenziando come imprese, giustizia, legalità e creatività si intreccino nel percorso di crescita e miglioramento del Paese.
