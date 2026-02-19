Ospedale lavoratrice intossicata all' edificio 200 | Evento isolato nessun malfunzionamento negli impianti

Una dipendente dell’ospedale Cisanello è finita in ospedale lunedì 16 febbraio dopo aver respirato vapori nocivi nell’edificio 200. L’episodio, causato da uno sversamento di sostanze reflue tossiche nel laboratorio, ha spinto la donna a cercare aiuto al pronto soccorso. Secondo l’azienda sanitaria, si tratta di un incidente isolato e non ci sono stati problemi con gli impianti dell’edificio. La direzione ha assicurato che i controlli sono stati immediati e che non ci sono rischi per la sicurezza.

In merito alla denuncia di Usb Pisa riguardo l'episodio avvenuto lunedì 16 febbraio all'edificio 200 dell'ospedale Cisanello, con una lavoratrice costretta a rivolgersi alle cure del Pronto soccorso a seguito di uno sversamento di alcune sostanze tossiche reflue in un locale del laboratorio di anatomia patologica, interviene l'Azienda ospedaliero universitaria pisana che "smentisce categoricamente alcune affermazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti". "L’episodio riportato, riscontrato nella mattina del 16 febbraio prima dell’avvio del normale turno di lavoro, è consistito in uno sversamento di liquido da una delle apparecchiature usate nell’Unità Operativa di Anatomia Patologica 1 dell’Azienda, che le competenti strutture del Dipartimento Tecnico prontamente intervenute sul luogo hanno immediatamente individuato, rinvenendo in una delle tubazioni di scarico della macchina, che portano i liquidi delle lavorazioni in una cisterna ubicata esternamente rispetto ai locali, del materiale che ne ha ostruito il regolare deflusso (un vetrino da laboratorio e del materiale cartaceo) - sottolineano dall'Aoup - trattasi pertanto di evento isolato e non riconducibile a malfunzionamenti degli impianti della struttura, che negli ultimi mesi sono stati completamente revisionati e così pure i macchinari utilizzati nelle diverse fasi di processazione".🔗 Leggi su Pisatoday.it Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'Edificio 200: "Lavoratrice intossicata, esposto in Procura"Una lavoratrice dell’Edificio 200 del Nuovo Ospedale Santa Chiara si è intossicata, spingendo l’azienda a presentare un esposto in Procura. Malfunzionamento della termo-stufa: intossicata una coppia a San Gregorio MagnoUna coppia di San Gregorio Magno è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'edificio 200: Lavoratrice intossicata, esposto in Procura; Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'edificio 200: 'Lavoratrice intossicata, esposto in Procura'; Ospedale, lavoratrice intossicata all'edificio 200: Evento isolato, nessun malfunzionamento negli impianti; Nuove intossicazioni all'ospedale dui Cisanello. Gravi responsabilità dell'AOUP. Tragedia sfiorata ieri mattina all’Ufficio Postale di Massafra Centro. Una finestra blindata ha improvvisamente ceduto mentre una lavoratrice tentava di aprirla, colpendola alla testa e alla spalla. La dipendente è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’osped facebook