Ospedale di Sassuolo donato un dispositivo antiviolenza a oltre 700 lavoratrici

All’ospedale di Sassuolo, è stato consegnato un dispositivo antiviolenza a più di 700 lavoratrici. La donazione mira a proteggere le donne da eventuali aggressioni, offrendo loro uno strumento pratico da indossare al polso in ogni momento. Il dispositivo permette di chiedere aiuto rapidamente premendo un pulsante. È stato scelto per la sua semplicità e efficacia. Le operatrici coinvolte riceveranno anche una breve formazione sull’uso. Questo passo concreto si inserisce in un progetto di tutela attiva delle dipendenti.

Un comodo 'device' da indossare al polso, che può scongiurare aggressioni contro le donne, in ogni contesto. È questo il dono pensato dalla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus per tutte le professioniste donne che operano in ospedale: medici, infermiere, oss, impiegate e anche per tutte le collaboratrici delle aziende di servizi presenti all’interno della struttura sanitaria. Stamattina la presidente della Fondazione Micol Pifferi ha simbolicamente consegnato il primo 'WinLet' ad alcune operatrici che operano in ospedale. Nei prossimi giorni, tutte le donne che lavorano in ospedale potranno ritirare il proprio dispositivo, direttamente alla reception dell’Ospedale di Sassuolo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Un nuovo dispositivo salvavita per il territorio: donato un compressore toracico al 118 di Modena Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Povertà sanitaria, in 51 farmacie modenesi tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco. Donato a tutte le donne dell’Ospedale di Sassuolo un dispositivo ‘anti-violenza’Un comodo ‘device’ da indossare al polso, che può scongiurare aggressioni contro le donne, in ogni contesto. È questo il dono pensato dalla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus per tutte le professio ... sassuolo2000.it Un ECG in dono all’Ospedale di Sassuolo dal Circolo ‘Nuraghe’, in memoria di Paolo PittalisIl circolo ‘Nuraghe’ di Fiorano ha donato all’ospedale di Sassuolo un nuovo Elettrocardiografo, del valore di circa 4 mila euro, istallato presso il Poliambulatorio ‘Ars Medica’. I fondi sono stati ra ... sassuolo2000.it Grazie al Dott Barchetti, Responsabile di Medicina d’urgenza all’Ospedale di Sassuolo e ora anche nostro Direttore Sanitario Sono già in programma tanti nuovi progetti formativi per tutto il Distretto Ceramico facebook