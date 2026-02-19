Osimo | Cespo Pala Manuali più efficiente rinnovato il riscaldamento per atleti e associazioni sportive

A Osimo, il Cespo Pala Manuali ha riparato il sistema di riscaldamento danneggiato, migliorando il comfort degli utenti. Il problema aveva causato disagi a molte squadre e associazioni sportive che frequentano la struttura. Ora, l’impianto è stato aggiornato con tecnologie più moderne, garantendo un riscaldamento più rapido e uniforme. Questa modifica mira a rendere gli allenamenti e le partite più piacevoli anche nelle giornate più fredde. La gestione comunale ha già programmato ulteriori interventi di miglioramento.

Osimo, un Cespo Pala Manuali più efficiente: rinnovato l'impianto di riscaldamento per sportivi e associazioni. Osimo si prepara ad affrontare la stagione sportiva con una struttura rinnovata. L'amministrazione comunale ha completato l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento del Cespo Pala Manuali, un intervento atteso da tempo da atleti e associazioni locali. L'obiettivo è migliorare le condizioni e la fruibilità di questo importante polo sportivo cittadino. Un intervento sollecitato dal territorio. L'intervento sul Cespo Pala Manuali nasce da un'attenta analisi delle esigenze del mondo sportivo osimano.