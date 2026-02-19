Osasuna-Real Madrid sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos a Pamplona da capolisti
Xabi Alonso è stato esonerato, lasciando il Real Madrid in una posizione difficile, dopo una serie di risultati deludenti. La squadra si prepara ora alla trasferta di Pamplona, dove sabato 21 febbraio alle 18:30 affronta Osasuna. La sfida si presenta come una prova importante per i Blancos, che vogliono risollevare il morale e migliorare la classifica. Con il cambio in panchina, il tecnico ad interim punta a dare nuova energia alla squadra. La partita si preannuncia intensa e ricca di tensione.
Quando Xabi Alonso è stato esonerato, la situazione del Real Madrid poteva precipitare: l'eliminazione scabrosa dalla Copa del Rey e l'uscita dalle migliori di 8 in Champions League facevano presagire poche cose buone per il rush finale dell'annata. Invece, nelle ultime settimane, il rendimento dei Blancos ha avuto un'impennata e nello stesso momento il Barcellona.
