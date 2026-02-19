Xabi Alonso è stato esonerato, lasciando il Real Madrid in una posizione difficile, dopo una serie di risultati deludenti. La squadra si prepara ora alla trasferta di Pamplona, dove sabato 21 febbraio alle 18:30 affronta Osasuna. La sfida si presenta come una prova importante per i Blancos, che vogliono risollevare il morale e migliorare la classifica. Con il cambio in panchina, il tecnico ad interim punta a dare nuova energia alla squadra. La partita si preannuncia intensa e ricca di tensione.

Quando Xabi Alonso è stato esonerato, la situazione del Real Madrid poteva precipitare: l’eliminazione scabrosa dalla Copa del Rey e l’uscita dalle migliori di 8 in Champions League facevano presagire poche cose buone per il rush finale dell’annata. Invece, nelle ultime settimane, il rendimento dei Blancos ha avuto un’impennata e nello stesso momento il Barcellona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Real Madrid (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Blancos a Pamplona da capolisti

Osasuna-Oviedo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Pamplona cerca i tre puntiSabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si affrontano Osasuna e Oviedo, in una sfida valida per il girone di ritorno.

Villarreal-Real Madrid (sabato 24 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esame durissimo per i BlancosSabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:00 si sfidano Villarreal e Real Madrid.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.