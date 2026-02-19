Oriol Cardona Coll parte forte nella sprint di sci alpinismo Subito fuori Michele Boscacci

Oriol Cardona Coll ha preso il comando nella sprint di sci alpinismo, causando sorpresa tra gli appassionati. La gara si è svolta sull’ultima fase della Stelvio, subito dopo la prova femminile. La sua performance ha lasciato indietro atleti di alto livello, tra cui Michele Boscacci, che ha concluso abbastanza lontano. Questa fase rappresenta una delle prime tappe di questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione ha attirato numerosi spettatori, curiosi di vedere come si svilupperà il resto della gara.

Sull'ultima part della Stelvio, dopo la prova delle donne, sono andate in scena anche le batterie dello sci alpinismo uomini, assoluta novità di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto una fitta nevicata gli atleti hanno cercato di qualificarsi per le semifinali, in programma a partire dalle 12.55. Andiamo a scoprire i risultati delle tre batterie. Nella prima Michele Boscacci, unico italiano al via, non è riuscito a strappare il pass per il turno successivo. L'azzurro ha chiuso in quinta posizione a +12.83, nella manche conquistata dallo spagnolo Oriol Coll Cardona con il tempo di 2:37.