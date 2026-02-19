Franco Ordine ha commentato il pareggio tra Milan e Como, sottolineando che le voci su Leao continuano da Milanello. Secondo il giornalista, i tifosi si aspettano maggiore chiarezza sulla situazione dell’attaccante portoghese, che non ha ancora deciso se restare o partire. Nel frattempo, la dirigenza rossonera si concentra su Maignan, con il portiere francese che resta uno degli elementi più affidabili della squadra. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato e i commenti sui singoli giocatori si fanno sempre più intensi.

"L’apparente migliore notizia, per Allegri espulso senza un apparente motivo è il ritorno al gol dopo una vita, un mese e mezzo secondo calcoli calendario alla mano, di Rafa Leao". Il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio tra Milan e Como per 1-1. Nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' spazio a Leao: "Da Milanello continuano a ripetere: sta meglio, molto meglio Leao. La verità confermata in modo pubblico anche ieri sera è che siamo ancora lontani però dal Leao di cui ha bisogno il Milan per custodire il secondo posto e per continuare nella sua striscia di risultati positivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine su Milan-Como: “Leao? Da Milanello continuano a ripetere …”. Il parere su Maignan

Ordine su Milan-Como: “Rabiot? A Milanello nessuno con le sue caratteristiche”. ‘Rivelazione’ su FofanaFranco Ordine ha commentato la sfida di questa sera tra Milan e Como, sottolineando che Rabiot non è stato convocato perché a Milanello nessuno possiede le sue caratteristiche.

Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro?Dopo la vittoria di ieri, l'attenzione si concentra sulla prossima partita contro il Cagliari.

COMO - MILAN CON LA BELLA RIMONTA ROSSONERA! C’ERA IL RIGORE RISULTATO GIUSTO HAI VINTO AL FANTA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.