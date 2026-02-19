Orazio Accomando sicuro | Immaturità e non prontezza della Juve ad affrontare determinati tipi di partite Bastoni-Kalulu? Il vero problema è questo – VIDEO

Orazio Accomando ha spiegato che la Juventus sta vivendo un momento difficile a causa della mancanza di maturità e prontezza nel gestire alcune partite importanti. Secondo il giornalista, il vero problema riguarda la compatibilità tra Bastoni e Kalulu, che non riescono a coprire adeguatamente le falle difensive della squadra. Accomando ha osservato che questa fragilità si riflette anche in alcune occasioni in attacco, dove i giocatori sembrano poco lucidi. La situazione attuale lascia i tifosi preoccupati per le prossime sfide in programma.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN e Mediaset, ha inquadrato così il momento attraversato dalla Juventus. Le sue parole. Orazio Accomando, giornalista di DAZN e Mediaset, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni. Partiamo dalla Juve: i bianconeri di Spalletti arrivano da due pesanti sconfitti tra campionato e Champions League. Pensi che i due KO possano avere ripercussioni sul proseguo della stagione? « Considerando il rendimento degli ultimi mesi credo che incideranno poco. Va analizzata la maturità e la forza reale di questa squadra perchè se tu affronti una partita da dentro o fuori in Coppa Italia e prendi tre gol, se affronti un derby d’Italia che vale tanto per te perchè potevi tenere il passo dell’Inter e magari riaprire per tutti il discorso scudetto ed esci sconfitto, tra polemiche e non solo ma esci sconfitto, vai a giocarti un’andata del playoff di Champions League e ancora una volta si palesa un’immaturità e una non prontezza della Juve ad affrontare in questo momento determinati tipi di partite significa che il percorso è ancora lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

