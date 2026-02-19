Orani l’ombra della vendetta | operaio ucciso dopo l’auto data

A Orani, un operaio di 38 anni è stato ucciso nella notte dopo che la sua auto è stata presa di mira. La vittima stava tornando a casa quando qualcuno ha sparato, colpendolo mortalmente. La sparatoria si è verificata in un momento in cui il paese si preparava a dormire, lasciando dietro di sé un’onda di shock tra i residenti. Le forze dell’ordine indagano sul motivo dietro l’attacco, ancora senza una spiegazione chiara. La comunità si chiede cosa abbia portato a questa violenza improvvisa.

Orani in lutto: operaio ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Nuorese. Una notte di violenza ha sconvolto Orani, un piccolo comune in provincia di Nuoro, dove un operaio di 38 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre rientrava a casa. L’agguato, avvenuto nella serata del 19 febbraio 2026, non è un episodio isolato: la vittima era già stata bersaglio di un attentato lo scorso dicembre, quando la sua auto era stata danneggiata da un incendio doloso. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni di un gesto che getta un’ombra sulla comunità locale. Un precedente attentato e un contesto di tensioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Operaio ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa a Orani: era appena rientrato con la fidanzataTonino Pireddu è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Orani, in provincia di Nuoro, mercoledì sera. Orani, Sardegna: omicidio di un operaio, indaga la dinamica dell’agguato in pieno centro abitato. Shock nella comunità.Nella serata di ieri, a Orani, in Sardegna, Tonino Pireddu, un operaio di 38 anni, è stato ucciso con diversi colpi di pistola in pieno centro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La maschera di Orani e i suonatori di launeddas al Carnevale di Venezia; Omicidio a Orani: la vittima è Tonino Pireddu, 38 anni; Chi è la vittima dell’omicidio di Orani: Tonino Pireddu, operaio di 38 anni. Agguato mortale a Orani: operaio freddato a colpi di pistola davanti alla sua abitazioneUn operaio di trentotto anni impegnato ultimamente per una ditta che si occupa dell’installazione di sottoservizi, è caduto vittima di un efferato omicidio proprio a pochi passi dall’ingresso della pr ... vistanet.it Orani, Tonino Pireddu ucciso alle spalle: l’autopsia chiarirà dinamica e numero di colpiL’esame in programma domattina a Cagliari. Si indaga sul passato della vittima, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza ... unionesarda.it Sassari, dalle 7.30 in fila per acquistare il pellet ma si torna a casa a mani vuote: «Siamo disperati» I racconti delle persone in coda. Nei supermercati neanche l’ombra e non si sa quando arriverà facebook