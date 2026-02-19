ora possiamo parlare di umberto eco

Umberto Eco, prima di morire, chiese che per dieci anni non si organizzassero convegni su di lui. Questa richiesta nasceva dalla volontà di lasciar vivere le sue idee senza essere costantemente celebrato. Durante la sua vita, Eco aveva spesso invitato a riflettere sul rapporto tra cultura e società, e molte sue analisi sono ancora attuali. Ora, senza celebrazioni ufficiali, le sue opere continuano a stimolare discussioni e interpretazioni. La sua influenza resta viva tra studiosi e appassionati.

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.

10 anni fa la morte di Umberto EcoDieci anni fa, Umberto Eco è morto a causa di un cancro che aveva combattuto per mesi.

