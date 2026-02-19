Ora possiamo parlare di Umberto Eco
Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente Umberto Eco, il più importante semiologo italiano di sempre e uno degli intellettuali del Novecento più prolifici e famosi al mondo, espresse nel suo testamento il desiderio che per dieci anni non venissero organizzati convegni su di lui. Si venne a sapere poco dopo la sua morte, avvenuta a 84 anni il 19 febbraio 2016: proprio dieci anni fa. E fin da subito quella richiesta fu interpretata da molti come un suo tentativo di respingere glorificazioni accademiche postume e lasciare alla «memoria sociale e culturale» il tempo di «agire da filtro, non di preservare tutto», per usare parole sue. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.
10 anni fa la morte di Umberto EcoDieci anni fa, Umberto Eco è morto a causa di un cancro che aveva combattuto per mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nella mattinata di oggi, l’area pedonale alberata all’ombra del Castello Sforzesco, è stata dedicata al celebre scrittore, filosofo e semiologo, Umberto Eco che viveva proprio al civico 13 di Piazza Castello. x.com
Umberto Eco e il cardinale Ravasi: un’amicizia vera, nata tra i manoscritti dell’Ambrosiana. Libri, ironia, Medioevo, fede e dubbio: due mondi apparentemente lontani che si sono incontrati nel luogo più naturale possibile… una biblioteca. Leggi il ritratto: http facebook