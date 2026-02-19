Ora legale si avvicina il momento del cambio

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, il cambio dell’ora legale avviene a causa dell’avvicinarsi della primavera. Le lancette degli orologi devono essere spostate avanti di un’ora, dalle 2 alle 3 di notte. Questo spostamento permette di sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno. Molti italiani si preparano a questa modifica, che segna l’inizio di una stagione più calda e lunga. Le persone devono ricordarsi di aggiornare gli orologi prima di andare a dormire.

Resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana di ottobre, poi si tornerà all'ora solare. Farà buio più tardi alla sera ma si avrà meno luce alla mattina presto Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 torna l'ora legale: le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di sessanta minuti, dalle 2 alle 3 della notte, e la primavera entrerà sempre più nel vivo. Le giornate si allungheranno sempre più ma si dormirà un'ora in meno. Con l'ora legale farà buio dopo alla sera ma si avrà meno luce alla mattina. L'ora legale resterà in vigore fino all'ultimo weekend di ottobre: poi si tornerà all'ora solare nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026.🔗 Leggi su Genovatoday.it

LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento delle azzurreSegui in tempo reale la Sprint femminile di Biathlon a Hochfilzen 2025, con le azzurre pronte a sfidarsi sulla pista.

LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: si avvicina il momento delle sorelle DelagoSegui in tempo reale l'evento di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026, con particolare attenzione alle sorelle Delago.

