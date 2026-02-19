Ora di parcheggio gratis al Sacrario usati quasi 3mila ticket su 18mila

A Viterbo, il Comune ha offerto quasi 3.000 ticket di parcheggio gratuito, causa la sperimentazione natalizia. La misura prevedeva un'ora di sosta gratuita per chi faceva acquisti nel centro storico, con circa 18.000 ticket disponibili. Le attività commerciali hanno ricevuto il nuovo modulo per aderire all'iniziativa, che si è conclusa il 20 gennaio. Durante le festività, molti cittadini hanno approfittato di questa opportunità, anche se la partecipazione ha superato le aspettative. La sperimentazione si conclude con questi risultati concreti.

Il resoconto del Comune di Viterbo sul periodo ottobre 2025 - gennaio 2026: "I tagliandi hanno generato presenze nel centro storico. A fine agosto un ulteriore monitoraggio, senza alcun tabù" Ticket per un'ora di parcheggio gratis per chi fa acquisti nel centro storico di Viterbo. Pubblicato il nuovo modello per le attività commerciali per aderire alla misura e l'amministrazione ufficializza i numeri della prima fase sperimentale durante le festività natalizie e terminata il 20 gennaio. A fare il punto è l'assessora alle partecipate Elena Angiani: "Nel corso della prima fase sono stati stampati complessivamente 41mila 200 ticket da Francigena.