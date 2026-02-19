Ora di parcheggio gratis al Sacrario | usati quasi 3mila ticket su 18mila distribuiti 41mila quelli stampati

A causa della promozione di un'ora di parcheggio gratuito nel centro di Viterbo, sono stati utilizzati quasi 3.000 ticket su 18.000 distribuiti, mentre sono stati stampati complessivamente 41.000. La misura, valida durante le festività natalizie, mira a incentivare gli acquisti nelle attività commerciali locali. Le attività hanno ricevuto un nuovo modello per aderire alla proposta, che permette ai visitatori di parcheggiare senza costi per un'ora. La prima fase sperimentale si è conclusa il 20 gennaio. Il Comune ora valuta i risultati ottenuti.

Il resoconto del Comune di Viterbo sul periodo ottobre 2025 - gennaio 2026: "I tagliandi hanno generato presenze nel centro storico. A fine agosto un ulteriore monitoraggio, senza alcun tabù" Ticket per un'ora di parcheggio gratis per chi fa acquisti nel centro storico di Viterbo. Pubblicato il nuovo modello per le attività commerciali per aderire alla misura e l'amministrazione ufficializza i numeri della prima fase sperimentale durante le festività natalizie e terminata il 20 gennaio. A fare il punto è l'assessora alle partecipate Elena Angiani: "Nel corso della prima fase sono stati stampati complessivamente 41mila 200 ticket da Francigena.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Ora di parcheggio gratis al Sacrario, usati quasi 3mila ticket su 18mila L'ora di parcheggio gratis al Sacrario verso l'estensione a tutto il 2026La sperimentazione dell’ora di parcheggio gratis al Sacrario di Viterbo si conclude il 20 gennaio, ma già si pensa a prolungarla fino al 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ora di sosta gratis al Sacrario, i commercianti: Estenderla a tutti i parcheggi; Ticket per un’ora di parcheggio gratis, Micci (Lega): Voglio conoscere i numeri; Parcheggi gratis anche nel 2026. Il vicesindaco: Misura apprezzata; Sacrario, l’ora gratuita confermata per tutto il 2026. «Ora di sosta gratis, chiarezza sui numeri di ticket distribuiti»«In questi giorni la sindaca è riapparsa sui social, ostentando entusiasmo per annunciare in pompa magna il prosieguo per tutto il 2026 dei ticket per un’ora gratis al parcheggio del Sacrario per chi ... civonline.it Sacrario, l'ora gratuita confermata per tutto il 2026VITERBO - Un'ora di parcheggio gratis al Sacrario per chi fa acquisti nel centro storico . La giunta comunale ha approvato la riproposizione della misura anche per il 2026 , con l'obiettivo ... virgilio.it In attesa di conoscere i numeri della prima fase di sperimentazione, tra i commercianti dilaga lo scetticismo sull'utilità di un'ora gratis al solo parcheggio del Sacrario. I commecianti: "Che ci facciamo con 1,50 di sconto al Sacrario, facciamo noi 5 euro di scont facebook