Operazione metrò senza barriere | mancano tre scali

Martesana, il progetto di rendere la metropolitana senza barriere ha subito un fermo: tre stazioni non sono ancora pronte. La causa principale è il ritardo nei lavori di adeguamento delle strutture. Villa Pompea e Cascina Antonietta a Gorgonzola, insieme a Cascina Burrona a Vimodrone, sono le ultime tappe mancanti. Questi scali devono essere attrezzati per garantire l’accesso a tutti, ma l’ultimazione dei lavori si è fermata per problemi tecnici e ritardi nelle consegne. La fine dei lavori appare ancora lontana.

Operazione metropolitana accessibile, al traguardo mancano tre scali, tutti di Martesana: Villa Pompea e Cascina Antonietta a Gorgonzola, Cascina Burrona a Vimodrone. Questione, fa sapere Atm, di mesi: la stazione gorgonzolese di Villa Pompea è già cantierizzata. Per le altre due, il cronoprogramma prevede opere entro il 2026. Arrivano dall'azienda dei trasporti i numeri aggiornati del piano accessibilità degli scali, portato avanti in distinte tranche negli ultimi anni. Con le ultime "entrate in esercizio", alla vigilia delle Olimpiadi, la conta include 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle linee MM 1 e 2.