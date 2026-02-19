Operazione antidroga nel brindisino Polizia

La polizia ha condotto un’operazione antidroga a Mesagne, nel brindisino, a causa di recenti attività sospette nel territorio. Durante la notte, gli agenti hanno perquisito diversi immobili, trovando ingenti quantità di droga e armi. Sono stati arrestati alcuni sospetti e sequestrate varie sostanze illecite. La presenza di cittadini coinvolti in traffici illeciti ha spinto le forze dell’ordine a intervenire con fermezza. L’operazione mira a ripristinare la sicurezza nelle zone più a rischio della città.

Maxi operazione antidroga della polizia: 384 arresti in Italia

Operazione antidroga, arresti anche nel Brindisino

