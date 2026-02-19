ONU | Nasce il panel Progress per guidare lo sviluppo etico e sicuro dell’Intelligenza Artificiale

L’ONU ha creato il panel “Progress” per affrontare i rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale. La decisione nasce dalla crescente diffusione di tecnologie AI che influenzano diversi settori, dalla sanità all’economia. Il gruppo di esperti si concentrerà su come garantire uno sviluppo etico e sicuro di queste innovazioni. Tra i membri ci sono ricercatori e rappresentanti di governi, pronti a valutare criticamente le nuove applicazioni. Il panel inizierà i lavori entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di promuovere pratiche responsabili.

L'ONU Affronta la Sfida dell'Intelligenza Artificiale con il Nuovo Panel "Progress". Le Nazioni Unite hanno istituito un gruppo di esperti, denominato Progress, per valutare le opportunità e i rischi derivanti dalla rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. Questa iniziativa riflette una crescente preoccupazione globale per l'impatto di questa tecnologia sulla sicurezza internazionale, lo sviluppo sostenibile e la società nel suo complesso. Il panel si concentrerà sulla definizione di standard etici, la promozione della trasparenza e la prevenzione di utilizzi dannosi dell'I.A. Un Contesto di Rapida Evoluzione Tecnologica.