One ui 8.5 rilascio stabile imminente mentre galaxy s25 entra in beta 5

Samsung sta per rilasciare la versione stabile di One UI 8.5, dopo aver perfezionato la sua ultima versione beta. La società sta lavorando intensamente per preparare il lancio della serie Galaxy S26, che potrebbe arrivare entro i prossimi mesi. Nel frattempo, il Galaxy S25 sta ricevendo aggiornamenti in beta, con miglioramenti ai menu e alla fluidità del sistema. Questa fase di test dimostra come Samsung continui a perfezionare l'interfaccia prima del rilascio ufficiale. La data di uscita ufficiale si avvicina rapidamente.

l'evoluzione di one ui 8.5 prosegue, avvicinando Samsung al lancio ufficiale della gamma galaxy s26. la versione beta in distribuzione, nota come One UI 8.5 Beta 5 a livello globale (beta 4 in india), è disponibile per la serie galaxy s25 e i suoi modelli companion s25+ e s25 ultra. l'aggiornamento si presenta con una dimensione contenuta (~553 mb) e comprende la più recente patch di sicurezza. one ui 8.5 beta 5: novità principali e dettagli tecnici. la build, identificata da una versione firmware ZZAN, rappresenta un rilascio orientato a rifinire componenti chiave, in particolare la componente bixby che riceve un aggiornamento significativo.