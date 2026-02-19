Onde marine | il giroscopio rivoluziona la produzione di energia

Il giroscopio ha rivoluzionato il modo di catturare l’energia delle onde marine, creando nuove opportunità di produzione. Questa tecnologia permette di migliorare la stabilità delle strutture che si trovano in mare, aumentando la quantità di energia generata. In particolare, un impianto sperimentale nel Mar Tirreno ha mostrato come il dispositivo possa resistere alle onde più alte, senza danni. La sua applicazione potrebbe rendere più efficiente la conversione del movimento dell’acqua in energia elettrica, aprendo la strada a impianti più duraturi e affidabili.

L'energia degli oceani rappresenta una risorsa enorme e costante, ma trasformarla in elettricità utilizzabile rimane una sfida complessa nel settore delle energie rinnovabili. Le tecnologie attuali per catturare il moto ondoso soffrono di una limitazione importante: funzionano bene solo in determinate condizioni d'onda, perdendo efficienza quando il mare diventa variabile. Una recente ricerca pubblicata sul Journal of Fluid Mechanics propone un approccio innovativo basato su principi giroscopici, capace di mantenere alte prestazioni su un ampio spettro di frequenze ondose. Il ricercatore Takahito Iida, dell'Università di Osaka, ha studiato i Gyroscopic Wave Energy Converters (GWEC), dimostrando che questi dispositivi possono teoricamente raggiungere fino al 50% di efficienza energetica su diverse frequenze, non solo in condizioni di risonanza.