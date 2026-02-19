Raphael Arnault resta in carica dopo l’omicidio di Quentin Deranque, avvenuto a Lione. La polizia ha arrestato altri due collaboratori di Arnault, sospettati di aver aiutato il responsabile. L’indagine si concentra sull’azione di gruppi antifascisti che hanno agito con violenza. La famiglia di Quentin chiede giustizia e denuncia un clima di tensione crescente. Arnault ha dichiarato di non voler lasciare il suo incarico, nonostante le accuse. La vicenda scuote la scena politica locale e accende il dibattito pubblico.

Altri due collaboratori di Raphael Arnault sono stati arrestati nelle indagini per l’omicidio di Quentin Deranque, giovane di destra picchiato a morte dagli antifascisti a Lione. Il primo è Robin Chalendard, anche lui membro della Jeune garde antifasciste e collaboratore del deputato sotto lo pseudonimo di Robin Michel. Secondo quanto riportato da Le Figaro, l’uomo non sarebbe tra i principali sospettati che hanno sferrato i colpi mortali a Quentin, ma sarebbe stato ascoltato dagli agenti per «sottrazione di un criminale dall’arresto o dalle ricerche». In poche parole, Chalendard è stato accusato dagli inquirenti di aver ospitato o fornito un alloggio in cui stare a uno dei sospettati del linciaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio Quentin, arrestati altri due collaboratori di Arnault. Ma lui non si dimetterà, l’estrema sinistra lo difende

Francia, arrestati 4 sospetti per l’omicidio dell’esponente di estrema destra Quentin. Due sono vicini alla sinistra di ArnaultQuattro sospetti sono stati fermati in Francia, dopo l’omicidio di Quentin Deranque, perché ritenuti coinvolti nell’agguato avvenuto a Lione.

Omicidio Quentin: in manette l’assistente di Arnault, deputato dell’estrema sinistra. Bardella: “Assassini”Jacques-Elie Favrot, assistente di Raphaël Arnault, deputato di France Insoumise, è stato arrestato dopo l’omicidio di Quentin.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.