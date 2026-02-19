Omicidio Paradisi è scontro Versioni lontane per i periti fari sulla seconda aggressione

L’omicidio di Renzo Paradisi ha scatenato un acceso scontro tra le parti in aula. I periti di accusa e difesa hanno presentato opinioni completamente diverse sulla dinamica dell’evento, complicando il processo in corso a Macerata. Durante l’udienza, sono emerse discrepanze evidenti sulle cause della prima aggressione, mentre si approfondiscono i dettagli della seconda. La famiglia di Paradisi assiste alla discussione, mentre si cercano risposte chiare sulla sera del 23 dicembre a Comunanza. La prossima udienza è prevista tra due settimane.

I pareri profondamente divergenti fra i periti di accusa e difesa hanno caratterizzato l’udienza di ieri del processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Macerata per l’ omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. Ieri sono stati sentiti due medici legali, il dottor Pietro Alessandrini e il dottor Piergiorgio Fedeli, mentre il perito Andrea Violoni verrà ascoltato alla prossima udienza. Il dottor Alessandrini, consulente della Procura di Ascoli, ha riferito sulle lesioni di Paradisi, Giacomozzi e Funari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

