omicidio di mansouri a rogoredo legali contro i poliziotti per la messinscena e il ritardo nei soccorsi

I legali di Abderrahim Mansouri accusano i poliziotti di aver inscenato una messinscena dopo l’omicidio avvenuto a Rogoredo. La famiglia chiede chiarezza sulla scena del crimine e punta il dito sui 23 minuti di ritardo nell’intervento dei soccorsi, che avrebbe potuto cambiare le sorti della vittima. Secondo gli avvocati, ci sono elementi che suggeriscono una possibile manipolazione delle prove. La procura ha aperto un’indagine per fare luce su quanto accaduto quella notte. La vicenda resta sotto osservazione.

Secondo i legali della famiglia di Abderrahim Mansouri, i poliziotti che hanno sparato alla testa del ventottenne avrebbero in realtà inquinato la scena del crimine. L’hanno definita una “messa in scena”, ma anche un depistaggio per nascondere altro. Stando ai primi riscontri tecnici delle attività di indagine, svolte dalla Squadra Mobile guidata da Alfonso Iadevaia, ci sarebbero diverse incongruenze rispetto al racconto del poliziotto e di quattro suoi colleghi. I legali contro i poliziotti I legali della famiglia di Abderrahim Mansouri puntano il dito contro i poliziotti coinvolti nella morte del ventottenne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

