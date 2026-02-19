Omicidio di Lione il sindaco di vuole vietare la marcia dell’ultradestra per l’attivista ucciso
Il sindaco di Lione ha deciso di vietare la marcia dell’ultradestra dopo l’omicidio di un attivista avvenuto due settimane fa. La causa è il timore che la protesta possa scatenare nuovi scontri tra gruppi opposti. La manifestazione avrebbe previsto un corteo di circa 200 persone, molti dei quali sono considerati vicini a movimenti estremisti. La decisione mira a evitare ulteriori incidenti e a mantenere l’ordine pubblico in città. La questione resta al centro del dibattito tra autorità e cittadini.
Lione al centro della tensione: il sindaco valuta il divieto di una manifestazione per l’attivista ucciso. La città di Lione è al centro di un acceso dibattito sull’ordine pubblico e la libertà di espressione. Il sindaco sta valutando se vietare una marcia organizzata da gruppi di estrema destra in memoria di Quentin Deranque, un attivista la cui morte ha scosso la Francia. La decisione, che richiede il parere della prefettura e delle forze dell’ordine, arriva in un momento di forte polarizzazione politica e di preoccupazione per una possibile escalation di violenza. Un omicidio al centro delle polemiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
