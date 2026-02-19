Omicidio Comunanza | Perizie a Confronto Dubbi su una Seconda Aggressione e la Dinamica del Delitto

A Comunanza, l’omicidio di Renzo Paradisi avvenuto il 23 dicembre si complica a causa di nuove perizie che contrastano tra loro. Le analisi scientifiche sul movente e sulla dinamica dell’omicidio mostrano differenze evidenti: alcune indicano una prima aggressione, altre suggeriscono una seconda. I giudici ascoltano attentamente le testimonianze degli esperti, mentre emergono dubbi sulla reale sequenza dei fatti. La discussione si concentra sulla possibilità di una seconda aggressione, creando tensione tra le parti coinvolte nel processo.

Omicidio Paradisi: Scontro tra Perizie, al Centro la Seconda Aggressione. Macerata – Una profonda spaccatura tra le perizie di accusa e difesa ha caratterizzato l’udienza di ieri presso la Corte d’Assise, nel processo per l’omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio di Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti a Comunanza lo scorso 23 dicembre. Il nodo cruciale della vicenda resta la dinamica degli eventi e, in particolare, l’effettiva esistenza di una seconda aggressione subita dalla vittima. Le Versioni a Confronto: Alessandrini e Fedeli a Testimonianza. La giornata in aula è stata dominata dalle testimonianze dei medici legali Pietro Alessandrini e Piergiorgio Fedeli, chiamati a valutare le lesioni riportate da Paradisi, Giacomozzi e dall’imputato, Alessandro Funari.🔗 Leggi su Ameve.eu

